В Греции за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 15 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на специалиста по инфекционным заболеваниям, директора службы здравоохранения ВВС Греции Димитриса Хатзигеоргиу.

Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 2834.

«За минувшие сутки в стране из-за коронавирусной инфекции умер один пациент, в результате чего число смертей достигло 163», — сообщил Хатзигеоргиу.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах за сутки выявили 125 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.