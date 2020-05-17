В Испании число заболевших коронавирусом превысило 231 тысячу
В Испании число инфицированных коронавирусом достигло 231 119. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
- Reuters
За прошедшие сутки умерли 87 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, передаёт El Mundo.
С начала эпидемии в Испании от коронавируса вылечились более 146 тыс. человек.
Днём ранее сообщалось о 102 жертвах COVID-19 в Испании.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен