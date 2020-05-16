В ОАЭ опровергли сообщения о нападении на главу МИД страны

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Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели министра иностранных дел страны Абдаллы бен Заида.
В ОАЭ опровергли сообщения о нападении на главу МИД страны
  • Reuters

«Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами», — написал он в Twitter, пожелав бен Заиду здоровья и долгих лет, а соседей ОАЭ Гаргаш призвал к «благоразумию и мудрости».

Как пишет РИА Новости, ранее в социальных сетях появилось видео с горящим автомобилем. Утверждалось, что это кадры теракта, в результате которого якобы погиб министр.

Кроме того, данные о смерти главы МИД ОАЭ опроверг и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, запланирована встреча с принцем Абдаллой «в ближайшее время во время визита в ОАЭ».

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