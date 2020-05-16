Более 20 человек погибли в ДТП в Индии

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В индийском штате Уттар-Прадеш 24 человека погибли при столкновении двух грузовиков.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Столкновение произошло примерно в 200 км от столицы штата.

Уточняется, что один из грузовиков перевозил внутренних мигрантов. Как отмечает телеканал, люди ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновения пассажирского автофургона с грузовиком в индийском штате Гуджарат.

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