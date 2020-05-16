Число выявленных случаев коронавируса в Мексике превысило 45 тысяч

В Минздраве Мексики заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 45 тыс.

Как указывает ТАСС, глава эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции заявил, что за сутки в стране выявили 2437 случаев COVID-19.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Мексике из-за коронавируса умерли 290 человек, в результате чего общее число скончавшихся достигло 4767.

Ранее сообщалось, что глава Министерства государственных служб Мексики Ирма Сандоваль заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.