В Бразилии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии за прошедшие сутки выявили более 15 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Уточняется, что общее количество случаев заражения достигло 218 223.

Также за 24 часа в стране от COVID-19 умерли 824 человека, в результате чего общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 14 817.

К настоящему моменту в стране выздоровели по меньшей мере 84 970 пациентов.

Ранее стало известно, что глава бразильского Минздрава Нелсон Тейш принял решение уйти в отставку.