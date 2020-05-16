В Бразилии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики бразильского Минздрава.
Уточняется, что общее количество случаев заражения достигло 218 223.
Также за 24 часа в стране от COVID-19 умерли 824 человека, в результате чего общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 14 817.
К настоящему моменту в стране выздоровели по меньшей мере 84 970 пациентов.
Ранее стало известно, что глава бразильского Минздрава Нелсон Тейш принял решение уйти в отставку.