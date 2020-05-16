В Бразилии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Бразилии за прошедшие сутки выявили более 15 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Бразилии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Уточняется, что общее количество случаев заражения достигло 218 223.

Также за 24 часа в стране от COVID-19 умерли 824 человека, в результате чего общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 14 817.

К настоящему моменту в стране выздоровели по меньшей мере 84 970 пациентов.

Ранее стало известно, что глава бразильского Минздрава Нелсон Тейш принял решение уйти в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить