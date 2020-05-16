США помогут другим странам в распространении вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США помогать другим странам в распространении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
США помогут другим странам в распространении вакцины от COVID-19
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами возле Белого дома.

«Мы работаем над этим вопросом (разработки вакцины) с людьми из-за границы. Мы хотим найти решение. Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут её разработать. Мы поможем им с распространением», — цитирует его ТАСС.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов, также допустил, что вакцина, которую собираются разработать США, будет предоставлена другим странам по доступным ценам.

«Я считаю, что это возможно», — указал он.

Ранее Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить