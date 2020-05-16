США помогут другим странам в распространении вакцины от COVID-19
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами возле Белого дома.
«Мы работаем над этим вопросом (разработки вакцины) с людьми из-за границы. Мы хотим найти решение. Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут её разработать. Мы поможем им с распространением», — цитирует его ТАСС.
Трамп, отвечая на вопрос журналистов, также допустил, что вакцина, которую собираются разработать США, будет предоставлена другим странам по доступным ценам.
«Я считаю, что это возможно», — указал он.
Ранее Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.