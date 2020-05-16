В ВОЗ сообщили о более 4,3 млн заболевших коронавирусом в мире
- Reuters
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 4,347 млн случаев коронавирусной инфекции.
Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 297 тыс.
Больше всего больных, свыше 1,864 млн, было зафиксировано в американском регионе.
Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.