В ВОЗ сообщили о более 4,3 млн заболевших коронавирусом в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире заболело более 4,3 млн человек.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 4,347 млн случаев коронавирусной инфекции.

Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 297 тыс.

Больше всего больных, свыше 1,864 млн, было зафиксировано в американском регионе.

Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.