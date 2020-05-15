Трамп пообещал отправить ИВЛ в Индию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит в Индию в качестве гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Трамп пообещал отправить ИВЛ в Индию
  • Reuters

«Я с гордостью объявляю о том, что Соединённые Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что США и Индия сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вместе мы победим невидимого врага!» — отметил он.

Ранее Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.

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