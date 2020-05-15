Трамп пообещал отправить ИВЛ в Индию
- Reuters
«Я с гордостью объявляю о том, что Соединённые Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что США и Индия сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Вместе мы победим невидимого врага!» — отметил он.
Ранее Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.