Редакционный центр Sputnik открылся во Вьетнаме

Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло редакционный центр в Ханое. Это 24-й региональный хаб медиагруппы в мире.

Он будет освещать политические, экономические и культурные события во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии.

«Открытие редакционного центра Sputnik — логичный шаг, учитывая десятилетия дружбы и взаимной симпатии народов двух наших стран», — цитирует руководителя ханойской редакции Тараса Иванова РИА Новости.

По его словам, хорошим заделом для реализации поставленных целей служит действующее уже три года соглашение между Sputnik и медиахолдингом «Голос Вьетнама».

Со своей стороны, официальный представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг отметила, что открытие редакционного центра Sputnik имеет очень важное значение.

«Отношения между нашими странами носят традиционно дружественный характер. Сейчас отношения Вьетнама и Российской Федерации имеют статус всеобъемлющего стратегического партнёрства», — сказала она.

Как добавила представитель вьетнамского МИД, информация и новости Sputnik внесут большой вклад в усиление взаимопонимания между народами двух стран.