Российские военные провели патрулирование в трёх провинциях Сирии
- AFP
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... Ракка... Хасеке», — говорится в поступившем в распоряжение RT заявлении.
Кроме того, российская военная авиация провела воздушное патрулирование.
За прошедшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции.
Ранее российские и турецкие военные провели патрулирование на участке трассы М4 в зоне деэскалации «Идлиб», связывающей города Алеппо и Латакия.