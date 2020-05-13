Российские военные провели патрулирование в трёх провинциях Сирии

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Российские военные провели патрулирование в населённых пунктах сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасеке, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Российские военные провели патрулирование в трёх провинциях Сирии
  • AFP

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... Ракка... Хасеке», — говорится в поступившем в распоряжение RT заявлении.

Кроме того, российская военная авиация провела воздушное патрулирование.

За прошедшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции.

Ранее российские и турецкие военные провели патрулирование на участке трассы М4 в зоне деэскалации «Идлиб», связывающей города Алеппо и Латакия.

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