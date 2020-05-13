Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства
- globallookpress.com
Об этом информирует канцелярия президента Израиля.
«Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что церемония приведения нового правительства Израиля к присяге назначена на вечер 14 мая.
7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.