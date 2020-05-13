Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Реувену Ривлину письмо, в котором сообщается о формировании правительства.
Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства
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Об этом информирует канцелярия президента Израиля. 

«Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что церемония приведения нового правительства Израиля к присяге назначена на вечер 14 мая.

7 мая сообщалось, что в Израиле было утверждено соглашение о формировании коалиционного правительства.

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