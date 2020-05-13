Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
  • Анатолий Антонов
  • РИА Новости

Дипломат назвал циничными попытки провести параллель между победой над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом.

«Сложно комментировать лишённые всякой логики заходы украинской дипломатии к теме Победы в целом. Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР — основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, — на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено пактом Молотова — Риббентропа 1939 года, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году», — приводит ответ Антонова российское посольство в Facebook.

По его мнению, такое поведение объясняется желанием представить Россию врагом и напомнить о себе как о «жертве». При этом, подчеркнул посол, россияне никогда не рассматривали украинский народ в качестве враждебного.

Антонов выразил уверенность, что «пройдут годы, и Россия и Украина будут так же мирно, по-братски жить, как это было долгие-долгие годы до этого».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить