В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- Reuters
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 4,09 млн случаев коронавируса.
Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 283 тыс.
Больше всего больных, более 1,755 млн, было зафиксировано в Европейском регионе.
Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.