В Испании за сутки умерли 176 человек с коронавирусом
За последние сутки в Испании скончались 176 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства. Всего в стране 26 920 жертв с начала эпидемии.
- Reuters
По данным министерства, за 24 часа число выявленных случаев инфицирования возросло на 594 — до 228 030.
Число выздоровевших достигло почти 140 тыс.
Ранее испанские власти продлили режим повышенной готовности до 24 мая.
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