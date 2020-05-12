Трамп поздравил нового премьера Ирака с вступлением в должность

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с новым иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи и поздравил его с вступлением в должность.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что американский лидер выразил Ираку поддержку со стороны США по вопросу распространения коронавируса.

«Президент Трамп также призвал премьер-министра ответить на призывы иракского народа провести реформы», — указано в тексте.

7 мая парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.