Трамп поздравил нового премьера Ирака с вступлением в должность
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
Отмечается, что американский лидер выразил Ираку поддержку со стороны США по вопросу распространения коронавируса.
«Президент Трамп также призвал премьер-министра ответить на призывы иракского народа провести реформы», — указано в тексте.
7 мая парламент Ирака одобрил состав правительства, который был предложен кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи.