В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Короткая ссылка
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
  • Reuters

Как сообщает агентство ISNA, авария произошла во время учений ВМС Ирана в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».

Спасатели отправились на место происшествия сразу после случившегося.

По информации агентства FARS, обстоятельства произошедшего изучаются, проводится техническая экспертиза. Пострадавшее судно отбуксировали в порт.

Уточняется, что на борту «Кенарака» находятся пушки калибра 20 мм и четыре ракетные пусковые установки.

Как пишет AFP, речь может идти о случайном поражении судна ракетой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить