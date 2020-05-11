В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
- Reuters
Как сообщает агентство ISNA, авария произошла во время учений ВМС Ирана в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».
Спасатели отправились на место происшествия сразу после случившегося.
По информации агентства FARS, обстоятельства произошедшего изучаются, проводится техническая экспертиза. Пострадавшее судно отбуксировали в порт.
Уточняется, что на борту «Кенарака» находятся пушки калибра 20 мм и четыре ракетные пусковые установки.
Как пишет AFP, речь может идти о случайном поражении судна ракетой.