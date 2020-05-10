В Саудовской Аравии за сутки выявили почти 2 тысячи случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.
Уточняется, что это рекордное число выявленных случаев в стране. В итоге общее количество инфицированных COVID-19 за всё время в Саудовской Аравии достигло 39 048.
Отмечается, что всего в королевстве от коронавируса вылечились 11 457 человек, а скончались 246.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о продлении действия глобального режима ЧС из-за коронавируса.