В Саудовской Аравии за сутки выявили почти 2 тысячи случаев COVID-19

За сутки в Саудовской Аравии выявили 1,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

Уточняется, что это рекордное число выявленных случаев в стране. В итоге общее количество инфицированных COVID-19 за всё время в Саудовской Аравии достигло 39 048.

Отмечается, что всего в королевстве от коронавируса вылечились 11 457 человек, а скончались 246.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о продлении действия глобального режима ЧС из-за коронавируса.