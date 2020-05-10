В Испании за сутки умерли 143 пациента с коронавирусом
- Reuters
Об этом пишет El Mundo со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.
По данным испанского Минздрава, всего с начала вспышки коронавируса в королевстве умер 26 621 заболевший.
За сутки в Испании выявили ещё 621 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев в стране возросло до 224 390.
При этом 136 166 пациентов выздоровели, 2214 из них — за последние сутки.
Больше всего жертв было зафиксировано в Испании от коронавируса 1 апреля, тогда за сутки умерли 950 пациентов.
Ранее в Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая.
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