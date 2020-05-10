В Испании за сутки умерли 143 пациента с коронавирусом

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В Испании за сутки скончались 143 пациента с коронавирусной инфекцией, что стало наименьшим суточным показателем по летальности от последствий COVID-19 в королевстве с 18 марта.
В Испании за сутки умерли 143 пациента с коронавирусом
  • Reuters

Об этом пишет El Mundo со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

По данным испанского Минздрава, всего с начала вспышки коронавируса в королевстве умер 26 621 заболевший.

За сутки в Испании выявили ещё 621 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных случаев в стране возросло до 224 390.

При этом 136 166 пациентов выздоровели, 2214 из них — за последние сутки.

Больше всего жертв было зафиксировано в Испании от коронавируса 1 апреля, тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Ранее в Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая.

Россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, в беседе с Nation News рассказала о карантине в Испании.

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