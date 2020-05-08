Немецкий дипломат оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны

Немецкий дипломат, экс-заведующий международным отделом ЦК правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, член совета старейшин германской левой партии Die Linke Бруно Малов оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны.

«Я вырос в СССР, куда мои родители эмигрировали из Германии в 1933 году, потому что они были коммунистами. И я с величайшей неприязнью отношусь ко всему, что касается искажения истории величайшей и самой тяжёлой победы советского народа в борьбе за предотвращение конца человеческой цивилизации», — заявил Малов в беседе с РИА Новости.

По его словам, молодое поколение немцев говорит, что пора закончить обсуждение этой темы, на что он всегда говорит: «За то, что было, вы не отвечаете, но за знание истории вы несёте ответственность».

Как отметил Малов, это нужно и для того, чтобы ничего не повторилось.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.