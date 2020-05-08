Число случаев коронавируса в Канаде почти достигло 65 тысяч

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В Канаде выявили 64 922 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Число случаев коронавируса в Канаде почти достигло 65 тысяч
  • © Reuters

Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Отмечается, что наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Квебек (35 238) и Онтарио (19 121).

Также в министерстве отметили, что в целом от коронавируса в Канаде скончались 4408 человек. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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