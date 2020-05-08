Число случаев коронавируса в Канаде почти достигло 65 тысяч
- © Reuters
Об этом говорится на сайте Минздрава страны.
Отмечается, что наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Квебек (35 238) и Онтарио (19 121).
Также в министерстве отметили, что в целом от коронавируса в Канаде скончались 4408 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.