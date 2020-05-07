В Испании за сутки умерли 213 человек с коронавирусом

За последние сутки в Испании скончались 213 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства. Всего в стране 26 070 жертв с начала эпидемии.

Reuters

По данным министерства, за 24 часа число выявленных случаев инфицирования возросло на 754 — до 221 447. Число выздоровевших превысило 128 тыс. Ранее испанские власти продлили режим повышенной готовности до 24 мая.