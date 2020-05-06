В США рассказали о погибших от коронавируса заключённых

Короткая ссылка
Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах.
В США рассказали о погибших от коронавируса заключённых
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, в тюрьмах и изоляторах США в настоящий момент подтверждено 4893 случая коронавируса и 88 смертей среди заключённых от COVID-19.

Уточняется, что также 2778 случаев заболевания и 15 смертей отмечено среди работников пенитенциарной системы.

Соответствующая статистика относится лишь к 37 штатам и данным на 21 апреля, в связи с чем общая ситуация в тюрьмах США к настоящему моменту может быть ещё хуже.

Ранее сообщалось, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, до сих пор не сделали тест на коронавирус в американской тюрьме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить