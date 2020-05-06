В США рассказали о погибших от коронавируса заключённых

Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, в тюрьмах и изоляторах США в настоящий момент подтверждено 4893 случая коронавируса и 88 смертей среди заключённых от COVID-19.

Уточняется, что также 2778 случаев заболевания и 15 смертей отмечено среди работников пенитенциарной системы.

Соответствующая статистика относится лишь к 37 штатам и данным на 21 апреля, в связи с чем общая ситуация в тюрьмах США к настоящему моменту может быть ещё хуже.

Ранее сообщалось, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, до сих пор не сделали тест на коронавирус в американской тюрьме.