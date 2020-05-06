Корреспондент RT в Венесуэле получила угрозы после заявлений о наёмниках из США

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Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Ортега получила угрозы после того, как написала в своём Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
Корреспондент RT в Венесуэле получила угрозы после заявлений о наёмниках из США
  • © Uwe Kraft/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Венесуэла ранее заявила, что предотвратила морское вторжение колумбийских боевиков. Как отмечал президент Николас Мадуро, целью такой операции было его убийство.

По словам президента Боливарианской Республики, среди задержанных участников вооружённого нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского лидера.

СМИ писали, что с попыткой вторжения в Венесуэлу связан Джордан Гудро, бывший «зелёный берет» из США, который основал частную охранную компанию Silvercorp USA. О нём и других участниках операции в своей публикации в Twitter, говоря о вторжении в Венесуэлу, написала корреспондент RT Ортега.

«Наёмникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких как ты», — говорится в ответном сообщении компании Silvercorp USA.

Посольство России в США в ответ на такое же сообщение Silvercorp USA в Facebook отметило, что видит «явную угрозу журналисту RT».

Российские дипломаты также отметили, что американские власти и правозащитники «хранят молчание», продолжая, по-видимому, «праздновать Всемирный день свободы печати».

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