Число жертв коронавируса в Канаде превысило 4 тысячи
- Reuters
Об этом говорится на сайте Минздрава страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов из-за коронавируса к настоящему моменту достигло 4111.
Наибольшее число смертей зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио — 2398 и 1429 соответственно.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.