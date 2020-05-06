Число жертв коронавируса в Канаде превысило 4 тысячи

В Канаде из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 4 тыс. человек.

Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов из-за коронавируса к настоящему моменту достигло 4111.

Наибольшее число смертей зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио — 2398 и 1429 соответственно.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.