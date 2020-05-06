Врачи из России помогли вылечить 75 пациентов с коронавирусом в Италии

Российские военные медики помогли вылечить 75 пациентов с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале итальянского Бергамо, сообщает Минобороны России.

«Российские врачебно-сестринские бригады продолжают приём и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны», — приводит сообщение РИА Новости.

Российские военнослужащие также провели дезинфекцию лечебных учреждений более чем в 90 населённых пунктах области Ломбардия.

Ранее глава полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти оценил профессиональные навыки российских военных медиков, направленных в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.