Врачи из России помогли вылечить 75 пациентов с коронавирусом в Италии

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Российские военные медики помогли вылечить 75 пациентов с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале итальянского Бергамо, сообщает Минобороны России.
Врачи из России помогли вылечить 75 пациентов с коронавирусом в Италии
  • globallookpress.com

«Российские врачебно-сестринские бригады продолжают приём и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны», — приводит сообщение РИА Новости.

Российские военнослужащие также провели дезинфекцию лечебных учреждений более чем в 90 населённых пунктах области Ломбардия.

Ранее глава полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти оценил профессиональные навыки российских военных медиков, направленных в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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