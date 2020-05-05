В Ирландии число случаев коронавируса достигло 21 772

В Ирландии число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 21 772. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Reuters

Отмечается, что 1319 человек с подтверждённым COVID-19 скончались. Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции во Франции превысило 25 тыс. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.