Число выявленных больных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн
- Reuters
Об этом говорится в статистике на специальном сайте организации.
Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 239 тыс.
Больше всего больных, более 1,5 млн, было зафиксировано в европейском регионе.
11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.