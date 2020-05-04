Число выявленных больных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире выявили более 3,4 млн больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Число выявленных больных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн
  • Reuters

Об этом говорится в статистике на специальном сайте организации.

Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 239 тыс.

Больше всего больных, более 1,5 млн, было зафиксировано в европейском регионе.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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