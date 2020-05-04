В ЕЦПКЗ заявили о прохождении Евросоюзом пика волны коронавируса

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Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Андреа Аммон заявила, что волна распространения COVID-19 в ЕС прошла пик.
В ЕЦПКЗ заявили о прохождении Евросоюзом пика волны коронавируса
  • Reuters

Об этом она сказала, выступая в комитете Европарламента.

«С субботы (2 мая. — RT), как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идёт спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне. Лишь в одной стране по-прежнему увеличивается число случаев и в четырёх — не наблюдается существенного изменения», — цитирует её РИА Новости.

Аммон уточнила, что рост показателя за последние две недели наблюдался только в Болгарии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил €1 млрд на международные разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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