В ЕЦПКЗ заявили о прохождении Евросоюзом пика волны коронавируса

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Андреа Аммон заявила, что волна распространения COVID-19 в ЕС прошла пик.

Об этом она сказала, выступая в комитете Европарламента.

«С субботы (2 мая. — RT), как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идёт спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне. Лишь в одной стране по-прежнему увеличивается число случаев и в четырёх — не наблюдается существенного изменения», — цитирует её РИА Новости.

Аммон уточнила, что рост показателя за последние две недели наблюдался только в Болгарии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделил €1 млрд на международные разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.