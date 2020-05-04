В Испании за сутки умерли 164 человека с коронавирусом

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За последние сутки в Испании скончались 164 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства. Всего в стране 25 428 жертв с начала эпидемии.
В Испании за сутки умерли 164 человека с коронавирусом
  • Reuters

По данным министерства, за 24 часа число выявленных случаев инфицирования возросло на 356 — до 218 011.

Число выздоровевших превысило 121 тыс.

Накануне в стране за день также зафиксировали 164 смерти пациентов с коронавирусом.

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