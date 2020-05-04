Консультативный комитет правительства Японии одобрил продление ЧС

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Консультативный комитет правительства Японии одобрил план властей о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране до 31 мая, сообщил японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

«Консультативный комитет поддержал план продлить режим ЧС на всей территории страны до 31 мая», — цитирует его ТАСС.

2 мая в Японии зафиксировали самый высокий показатель по смертности от последствий заражения коронавирусом за сутки с момента распространения инфекции.

Тогда в стране за 24 часа скончались 39 заболевших коронавирусом.

Предыдущий пик смертности был 23 апреля, когда умерли 29 человек.

16 апреля власти Японии ввели на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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