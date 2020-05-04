Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Завтра (4 мая. — RT) правительство, премьер (Ана Брнабич. — RT) и я, как президент, получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства... затем передаём его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду (6 мая. — RT)», — цитирует Вучича Alo.

По его словам, если соответствующее распоряжение будет сразу опубликовано, то в стране будет отменено чрезвычайное положение, а затем и комендантский час.

Вучич отметил, что для отмены режима ЧП выполнены два условия: число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в течение недели составляет менее 5% от тестированных, а также уменьшается число пациентов, которым необходима искусственная вентиляция лёгких.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции в Сербии возросло до 193. Общее число выявленных случаев составляет 9464.

Правительство Сербии приняло решение запретить гражданам покидать дома с 30 апреля до 4 мая из-за эпидемии коронавируса.