За сутки в Саудовской Аравии выявили 1,5 тысячи новых случаев COVID-19

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Саудовская Аравия зарегистрировала за прошедшие сутки 1552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Саудовской Аравии выявили 1,5 тысячи новых случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минздрава страны Мохаммада Абед эль-Али.

«Зарегистрировано сегодня 1552 новых заражения коронавирусом, общая численность достигла 27 011 человек, что говорит о продолжении ежедневного роста заражений в последний период», — сказал он.

Уточняется, что число жертв коронавируса в королевстве за последние сутки увеличилось на восемь — до 184.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о продлении действия глобального режима ЧС из-за коронавируса.

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