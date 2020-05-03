За сутки в Саудовской Аравии выявили 1,5 тысячи новых случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минздрава страны Мохаммада Абед эль-Али.
«Зарегистрировано сегодня 1552 новых заражения коронавирусом, общая численность достигла 27 011 человек, что говорит о продолжении ежедневного роста заражений в последний период», — сказал он.
Уточняется, что число жертв коронавируса в королевстве за последние сутки увеличилось на восемь — до 184.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о продлении действия глобального режима ЧС из-за коронавируса.