В Нидерландах от коронавируса скончались более 5 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах превысило 5 тыс.

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране умерли 69 человек с подтверждённым COVID-19, в результате чего общее число скончавшихся от коронавируса достигло 5056.

Вместе с этим за 24 часа число подтверждённых случаев заражения увеличилось на 335. Общее число выявленных больных в стране достигло 40 571.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.