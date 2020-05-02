В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что республика планирует в июле открыть границы с соседними Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами
  • © Wikimedia commons

«Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит Aktualne.cz слова главы МИД.

Он отметил, что чешская сторона дальше всего продвинулась в переговорах об открытии границ с австрийцами и словаками.

«Наиболее тяжёлые (переговоры), очевидно, будут с Польшей», — отметил он.

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. 

Ранее правительство Чехии одобрило продление режима ЧП до 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить