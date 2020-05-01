Российское посольство осудило обстрел диппредставительства Кубы в США

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Посольство России в Вашингтоне осудило обстрел кубинского диппредставительства в США и призвало американскую сторону обеспечить безопасность дипломатических миссии на своей территории.
Российское посольство осудило обстрел диппредставительства Кубы в США
  • Reuters

«Осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защищённости своих дипмиссий все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

По данным кубинского диппредставительства, 30 апреля неизвестный открыл огонь напротив здания посольства. Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию, личность стрелка была установлена. Им оказался 42-летний мужчина из штата Техас.

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