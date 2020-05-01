Российское посольство осудило обстрел диппредставительства Кубы в США
- Reuters
«Осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защищённости своих дипмиссий все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
По данным кубинского диппредставительства, 30 апреля неизвестный открыл огонь напротив здания посольства. Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на полицию, личность стрелка была установлена. Им оказался 42-летний мужчина из штата Техас.