МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране

Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — написал Альтер.

Он также добавил, что полиция уже проводит рейды в нескольких регионах страны.

Как уточняет агентство, в Германии до этого момента действовал запрет лишь для военизированного крыла «Хезболлы». Политическая деятельность организации не подпадала под какие-либо санкции.