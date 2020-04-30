МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране

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Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — написал Альтер.

Он также добавил, что полиция уже проводит рейды в нескольких регионах страны.

Как уточняет агентство, в Германии до этого момента действовал запрет лишь для военизированного крыла «Хезболлы». Политическая деятельность организации не подпадала под какие-либо санкции.

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