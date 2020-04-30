МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — написал Альтер.
Он также добавил, что полиция уже проводит рейды в нескольких регионах страны.
Как уточняет агентство, в Германии до этого момента действовал запрет лишь для военизированного крыла «Хезболлы». Политическая деятельность организации не подпадала под какие-либо санкции.