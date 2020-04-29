Число жертв коронавируса в Британии превысило 26 тысяч

В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погибло более 26 тысяч человек.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минздрав страны.

«В Великобритании в общей сложности 26 097 человек умерли в больницах, в домах престарелых и в целом в сообществе после обнаружения у них положительного результата теста на коронавирус», — говорится в заявлении.

BREAKING: Public Health England says a total of 26,097 people have died in hospitals, care homes and in the community after testing positive for #coronavirus in the UK as of 5pm yesterday.



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Уточняется, что глава британского МИД Доминик Рааб, отчитываясь о ситуации с коронавирусом, указал, что число жертв значительно увеличилось из-за корректировки данных. По его словам, число погибших возросло сразу на 3,811 человека. Скорректированные цифры относятся к периоду со 2 марта по 28 апреля, а не к какому-то конкретному дню.

По словам министра, корректировка связана с тем, что новое число погибших учитывает скончавшихся не только в больницах, но и в других местах, например, в домах престарелых.

Он также подчеркнул, что с настоящего момент в статистике будут учитывать погибших не только в больницах.

28 апреля в Великобритании сообщали о 21 678 погибших от коронавирусной инфекции.