Пекин решил понизить уровень реагирования на ЧС из-за эпидемии

Заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй заявила, что пекинские власти решили понизить наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, объявленный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что уровень будет понижен до II.

«После оценки ситуации в городе принято решение с полночи 30 апреля понизить I уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, до II», — цитирует её РИА Новости.

По данным агентства, это означает, что с 30 апреля выезжающим в командировки и возвращающимся в Пекин из внутренних регионов Китая с низким уровнем опасности эпидемии не надо больше сидеть на двухнедельном карантине.

Уточняется, что наивысший уровень реагирования на ЧС в Пекине был введён 24 января.

Ранее официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.