В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч
- Reuters
В том числе за сутки в стране было подтверждено 1526 случаев COVID-19.
При этом днём ранее в Канаде выявили 1 605 случаев.
За всё время в Канаде зафиксировали 2859 летальных исходов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.