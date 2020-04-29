В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 50 тысяч

В Канаде число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 50026. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.

В том числе за сутки в стране было подтверждено 1526 случаев COVID-19.

При этом днём ранее в Канаде выявили 1 605 случаев.

За всё время в Канаде зафиксировали 2859 летальных исходов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.