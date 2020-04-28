Во Франции снимут ограничения на передвижение по улицам с 11 мая

Власти Франции снимут ограничения на передвижение по улицам городов страны с 11 мая.

Премьер-министр Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании, заявил, что с этой даты можно будет передвигаться без специальных пропусков.

Исключение — для поездок более чем на 100 км от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим причинам.

Ограничения на передвижение действуют во Франции с 17 марта.

По последним данным, в стране выявлено более 128 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тыс. человек скончались.