Житель Японии прокомментировал ситуацию в стране
- Reuters
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что режим чрезвычайной ситуации в стране носит скорее рекомендательный характер.
«То есть, за прогулку в парке, выезд куда-то никаких санкций или наказания не предусмотрено. Пропуски не введены. Я езжу на работу на своей машине, у меня частный бизнес, мы оказываем услуги перевода», — отметил Ёси Юки Ониши
Он добавил, что в настоящее время в стране закрыты большие универмаги, рестораны, кинотеатры, спортивные клубы, музеи и храмы, при этом продолжается работа торговых улиц, где много маленьких магазинов.
По словам местного жителя, в городе нет паники, люди живут спокойной жизнью, однако все увеселительные мероприятия, в том числе свадьбы, стараются откладывать.
Ранее, как сообщало «Реальное время», россиянин Адель Васильев, проживающий в Китае, оценил ситуацию с коронавирусом.