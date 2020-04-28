Житель Японии прокомментировал ситуацию в стране

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Проживающий в Осаке Ёси Юки Ониши прокомментировал ситуацию в Японии после введения режима ЧС на фоне распространения коронавируса.
Житель Японии прокомментировал ситуацию в стране
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что режим чрезвычайной ситуации в стране носит скорее рекомендательный характер.

«То есть, за прогулку в парке, выезд куда-то никаких санкций или наказания не предусмотрено. Пропуски не введены. Я езжу на работу на своей машине, у меня частный бизнес, мы оказываем услуги перевода», — отметил Ёси Юки Ониши 

Он добавил, что в настоящее время в стране закрыты большие универмаги, рестораны, кинотеатры, спортивные клубы, музеи и храмы, при этом продолжается работа торговых улиц, где много маленьких магазинов.

По словам местного жителя, в городе нет паники, люди живут спокойной жизнью, однако все увеселительные мероприятия, в том числе свадьбы, стараются откладывать. 

Ранее, как сообщало «Реальное время», россиянин Адель Васильев, проживающий в Китае, оценил ситуацию с коронавирусом.

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