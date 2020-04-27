Посольство попросило Израиль автоматически продлить визы россиянам

Посольство России попросило Израиль автоматически продлить визы находящимся в стране россиянам, сообщили в российском диппредставительстве в Тель-Авиве.

«Посольство России обратилось в МИД Израиля с просьбой оперативно решить вопрос об автоматическом продлении срока действия виз находящихся в стране российских граждан», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве Израиля заверили в положительном решении данного вопроса.

Кроме того, в посольстве уточнили, что на 28 апреля запланирован спецрейс авиакомпании «Аэрофлот» для вывоза российских граждан из Израиля.

По оценкам дипмиссии, в Израиле на текущий момент находятся около 70 граждан России, прибывших в страну по медицинским показаниям, и почти 300 россиян, прилетевших для посещения родственников, работы или учёбы.

В посольстве добавили, что прилагают усилия для урегулирования всех вопросов пребывания на территории Израиля российских граждан.

Ранее выходец из России Борис Гринберг в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом в Израиле.