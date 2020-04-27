Посольство потребовало провести обследование российской заключённой в США

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Российское посольство потребовало от Госдепартамента провести медицинское обследование гражданке России Богдане Осиповой, осуждённой в США на 7 лет тюрьмы.

«Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование», — цитирует РИА Новости посла России в США Анатолия Антонова.

Он уточнил, что ожидает от властей США оказания помощи Осиповой.

«Посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах», — добавил посол.

Ранее стало известно, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, до сих пор не сделали тест на коронавирус в американской тюрьме.

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