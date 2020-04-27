Посольство потребовало провести обследование российской заключённой в США
«Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование», — цитирует РИА Новости посла России в США Анатолия Антонова.
Он уточнил, что ожидает от властей США оказания помощи Осиповой.
«Посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах», — добавил посол.
Ранее стало известно, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, до сих пор не сделали тест на коронавирус в американской тюрьме.