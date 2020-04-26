В Испании за сутки скончались 288 человек с коронавирусом

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В Испании за сутки скончались 288 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует El Pais со ссылкой на испанский Минздрав.
В Испании за сутки скончались 288 человек с коронавирусом
  • Reuters

Отмечается, что общее число скончавшихся достигло 23 190.

Число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 207 634 и выросло за сутки на 1729.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 154 тыс.

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