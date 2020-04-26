В Испании за сутки скончались 288 человек с коронавирусом

В Испании за сутки скончались 288 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует El Pais со ссылкой на испанский Минздрав.

Reuters

Отмечается, что общее число скончавшихся достигло 23 190. Число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 207 634 и выросло за сутки на 1729. Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 154 тыс.