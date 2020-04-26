Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 5 тысяч
- Reuters
Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
«25 апреля мы подтвердили выздоровление 64 пациентов, 261 новый случай заражения и восемь случаев смерти в Колумбии. Итого число выздоровевших достигло 1 067, пациентов с COVID-19 — 5 142, умерших — 233», — говорится в заявлении.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке принял решение не продлевать действие режима чрезвычайного положения, который был введён из-за коронавируса на 30 суток 17 марта.