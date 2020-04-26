Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 5 тысяч

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Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии заявило, что число зафиксированных больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране возросло до 5 142.
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 5 тысяч
  • Reuters

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«25 апреля мы подтвердили выздоровление 64 пациентов, 261 новый случай заражения и восемь случаев смерти в Колумбии. Итого число выздоровевших достигло 1 067, пациентов с COVID-19 — 5 142, умерших — 233», — говорится в заявлении.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке принял решение не продлевать действие режима чрезвычайного положения, который был введён из-за коронавируса на 30 суток 17 марта.

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