Жители Испании смогут выходить на прогулки с 2 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жители страны смогут выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая.

«Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то с 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живём. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Минздрав страны готовит соответствующее распоряжение.

Он также напомнил, что уже с завтрашнего дня смогут выходить на улицу дети до 14 лет в сопровождении взрослых.

С начала эпидемии в Испании скончались 22 902 человека.

Накануне в Испании было зафиксировано 367 смертей от коронавируса за сутки.