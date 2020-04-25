Трамп назвал число проведённых в США тестов на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США провели уже 5 млн тестов на наличие коронавируса.

«Открыто и доступно много мест, где можно протестироваться. Мы только что прошли отметку в 5 млн тестов — это намного больше, чем в любой другой стране мира. На самом деле, это больше, чем во всех других крупных странах, вместе взятых! Не верьте фейковым новостям!» — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее Трамп высказал предположение о возможности вводить дезинфицирующее средство пациентам с COVID-19. Кроме того, глава Белого дома заявил, что коронавирус может погибнуть за минуту под лучами света. По словам Трампа, для этого тело больного нужно подвергнуть мощному воздействию ультрафиолета.

24 апреля стало известно, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 50 тыс.