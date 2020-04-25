Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 37 тысяч

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах достигло 37 190.

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 655 новых инфицированных, 120 человек с подтверждённым коронавирусом скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.