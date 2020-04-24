RT победил в 16 номинациях Shorty Awards

RT одержал победу в 16 номинациях премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. В восьми категориях телеканал победил по решению жюри, ещё в восьми RT стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, одержал победу по решению жюри в трёх категориях: «Видео в Facebook», «Виртуальная реальность» и «Брендированный контент». По результатам зрительского голосования VR-фильм RT с элементами виртуальной реальности и технологией объёмной съёмки стал лучшим в четырёх номинациях. Фильм был создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, — победитель в категориях «Образование», «Креативное использование технологий» и «Книги и новости». Жюри Shorty Awards также присудило проекту золото и серебро в номинациях «UX/UI дизайн» и «Брендированный контент». Высшую оценку интернет-пользователей AR-книга получила в трёх категориях. В рамках проекта #Romanovs100, запущенного в сотрудничестве с Государственным архивом России, было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива царской семьи.

Интерактивный проект видеоагентства RT Ruptly «Дневник группы Дятлова: Последняя страница» получил высшую награду жюри в номинациях «Мультиплатформенная кампания» и «Повествование». Проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, выиграла золото в номинации «Социальный активизм». Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, Эквадоре, Чили, Боливии и других странах.

Соцмедиапроект Ruptly — Soapbox (Maffick) — стал победителем по итогам голосования интернет-пользователей в категории «Новости и медиа».

В 2019 году проект #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду Shorty Awards. Трансляции Ruptly с протестов «жёлтых жилетов» во Франции выиграли золото в номинации «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире», обойдя Bloomberg Media.